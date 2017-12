Lautern hat neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

Der FCK-Aufsichtsrat hat einen neuen Vorsitzenden

Patrick Banf ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der Unternehmer steht beim Tabellenletzten in den kommenden drei Jahren an der Spitze des Gremiums. Dies gaben die Pfälzer am Donnerstag bekannt.

"Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei den Mitgliedern des FCK für das in uns gesetzte Vertrauen bedanken. In den kommenden Wochen und Monaten stehen zukunftsweisende Entscheidungen für unseren Verein auf dem Programm. Wir werden unsere Aufgabe als Gremium mit großem Respekt, der nötigen Demut aber auch mit viel Engagement und Weitsicht angehen", sagte Banf, Geschäftsführender Gesellschafter einer Werbeagentur aus Kaiserslautern.

Zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden wurde in der konstituierenden Sitzung Paul Wüst gewählt. Zudem besteht das Gremium aus Michael Littig, Jürgen Kind und Jochen Grotepaß.