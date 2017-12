Real mit Abwehrsorgen vor dem Schlager

Ronaldo verleiht der "Ballon d'Or 2017"-Gewinn sicher Flügel

Titelverteidiger Real Madrid empfängt am Samstagnachmittag (ab 16:15 Uhr im weltfussball-Liveticker) im Schlagerspiel der 15. Runde der Primera División den punktegleichen FC Sevilla. Den Rekordmeister plagen arge Abwehrsorgen, fallen doch gleich drei Stammspieler der Viererkette aus: Kapitän Sergio Ramos und Rechtsverteidiger Dani Carvajal fehlen wegen Sperren, Innenverteidiger Raphaël Varane ist verletzt.

Dabei wäre die Aufgabe für Real-Trainer Zinedine Zidane und sein Team ohnehin schon schwer genug gewesen, da Sevilla in den jüngsten zehn Pflichtspielen nur eine einzige Niederlage kassiert hat: Beim Tabellenführer FC Barcelona verlor der Champions-League-Achtelfinalist und Europa-League-Rekordsieger am 4. November 1:2.

Barça hat aktuell acht Punkte Vorsprung auf Real und Sevilla und ist am Sonntagabend (ab 20:45 im weltfussball-Liveticker) beim Tabellensechsten Villarreal zu Gast. 24 Stunden davor empfängt der fünf Zähler zurückliegende Verfolger Valencia Mittelständler Celta Vigo. Der Tabellendritte Atlético Madrid, neben Barcelona das einzige noch ungeschlagene Team, muss am Sonntagnachmittag (16.15) in Sevilla bei Real Betis ohne den verletzten Torjäger Antoine Griezmann antreten.

apa