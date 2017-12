Mbappé gibt zu: Gab Gespräche mit Real Madrid

Kylian Mbappé hatte Kontakt zu Real Madrid

Das französische Fußball-Supertalent Kylian Mbappé wäre vor seinem spektakulären Wechsel zu Paris Saint-Germain fast ein Königlicher geworden. Der 19 Jahre alte Torjäger verhandelte nach eigenen Angaben im vergangenen Sommer auch mit Spaniens Rekordmeister Real Madrid über einen Transfer.

"Es gab viele Gerüchte und es stimmt, dass wir miteinander gesprochen haben. Aber für Real und auch für mich ist das Vergangenheit", sagte Mbappé der spanischen Sporttageszeitung "Marca": "Ich spiele jetzt für PSG und stehe zu einhundert Prozent hinter diesen Farben."

Ausschlaggebend für den Wechsel an die Seine seien seine Pariser Wurzeln gewesen. "Es ist, als hätte ein Kind aus Madrid die Chance für seinen Heimatverein zu spielen um dann in ein anderes Land zu wechseln. Nein, ich wollte für PSG spielen", sagte Mbappé, der in Bondy, einem Vorort der französischen Hauptstadt, aufwuchs.

Mbappé hatte sich in der Vorsaison beim Titelgewinn der AS Monaco in den Fokus gespielt. Zur laufenden Saison schloss er sich auf Leihbasis Paris Saint-Germain an. Der Klub wird ihn im kommenden Jahr für 180 Millionen Euro fest verpflichten.