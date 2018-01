Für WM-Traum: Maclaren verlässt Darmstadt

Angreifer Jamie Maclaren wird an Hibernian ausgeliehen

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 verzichtet zumindest in der Rückrunde auf die Dienste seines Angreifers Jamie Maclaren.

Die Lilien leihen den 23-jährigen Australier bis zum Sommer an den schottischen Erstligisten Hibernian aus Edinburgh aus. In Darmstadt wurde Maclaren in dieser Saison nur siebenmal eingewechselt.

"Jamie möchte unbedingt zur WM nach Russland. Wir hoffen, dass er in Edinburgh viel Spielzeit erhält und sich damit für die australische Nationalmannschaft empfehlen kann. Natürlich wünschen wir uns von ihm eine positive Entwicklung, die langfristig auch uns helfen wird", sagte Trainer Dirk Schuster.