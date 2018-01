Torres wechselt nach Zypern

Von Fürth nach Zypern: Manuel Torres

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth und der Spanier Manuel Torres gehen künftig getrennte Wege.

Dies gaben die Kleeblätter am Mittwochabend bekannt. Der 27 Jahre alte Offensivspieler schließt sich dem zyprischen Erstligisten AEL Limassol an. Bei den Franken absolvierte Torres, der erst im Sommer vergangenen Jahres vom Karlsruher SC an den Ronhof gekommen war, nur sieben Spiele.

"Seine Einsatzzeiten hätten sich wohl auch in der Rückrunde nicht erhöht, deswegen ist eine Trennung für beide Seiten sinnvoll", erkärte Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi.