Barcelona stolpert bei Dembélé-Comeback

Lionel Messi konnte sich mit dem FC Barcelona nicht gegen Getafe durchsetzen

Der FC Barcelona ist in der spanischen Fußball-Liga offenbar ein wenig aus dem Tritt geraten. Die Katalanen kamen am 23. Spieltag gegen den FC Getafe im Camp Nou nicht über ein 0:0 hinaus.

Nach dem zweiten Liga-Unentschieden in Folge beträgt der Vorsprung des weiterhin ungeschlagenen Tabellenführers auf Verfolger Atlético Madrid allerdings immer noch beruhigende sieben Punkte.

Schon im ersten Durchgang ließ der Favorit Spielfreude und Effektivität vermissen. In der gesamten ersten Halbzeit kam somit nicht ein Torschuss zustande. Dabei verschränkte sich der Gast aus Getafe mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auf die Verteidigung.

Einzige erfreuliche Nachricht für die Katalanen: Ousmane Dembélé feierte nach Einwechslung sein zweites Debüt für den FC Barcelona. Nachdem der Ex-Dortmunder in der Hinrunde lange ausfiel und im Januar sein Comeback feierte, musste er in den letzten Wochen aufgrund einer Muskelverletzung zuschauen. Der Franzose brachte dabei gleich etwas Belebung in das Offensivspiel.