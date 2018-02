Lilien-Boss stärkt Coach Schuster den Rücken

Dirk Schuster (l.) konnte seit seiner Rückkehr nach Darmstadt nur einen Sieg einfahren

Präsident Rüdiger Fritsch vom Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 hat vor dem richtungweisenden Nachholspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch seinem alten und neuen Trainer Dirk Schuster den Rücken gestärkt.

"Wir wissen, was wir gegenseitig voneinander haben", sagte Fritsch dem "kicker". Auch wenn zuletzt Erfolgserlebnisse ausblieben, ist sich der Lilien-Boss sicher, dass die Darmstädter unter Schuster auf dem richtigen Weg Richtung Klassenerhalt sind. "Wir werden am Mittwoch mit breiter Brust in das Spiel gehen", kündigte Fritsch mit Blick auf das Duell des Vorletzten gegen den Letzten an.

Seit der Entlassung von Torsten Frings Mitte Dezember ist Schuster wieder Trainer des Bundesliga-Absteigers. Der 50-Jährige war bis 2016 maßgeblich für die Erfolgsgeschichte der Darmstädter verantwortlich, die in der Bundesliga endete. Aktuell stecken die Lilien jedoch im Abstiegskampf, Schuster konnte seit seiner Rückkehr nur einen Sieg in fünf Partien einfahren.

Ein Abstieg in die 3. Liga würde auch die Planungen für ein neues Stadion deutlich erschweren. Fritsch betrachtet einen Umbau aber auch unter diesen Umständen als notwendig. "So etwas wie das Bölle gibt es ja nicht mal mehr in Liga 3", so der Präsident. Ohne ein neues und zeitgemäßes Stadion sei keine Weiterentwicklung möglich.