Real Madrid gewinnt verrücktes Torfestival

Cristiano Ronaldo war einmal mehr der Mann des Tages

Superstar Cristiano Ronaldo hat den spanischen Fußball-Meister Real Madrid quasi im Alleingang zum nächsten Sieg geschossen. Der Portugiese traf beim 6:3-Erfolg der Königlichen gegen Girona vierfach.

Mit seinen Saisontoren 19, 20, 21 und 22 sorgte Ronaldo dafür, dass Real sein drittes Ligaspiel in Folge gewann und sich in der Tabelle am FC Valencia vorbei auf Platz drei schob. Neben Ronaldo (11., 48., 64., 90.) waren für Real noch Lucas Vázquez (59.) und Gareth Bale (86.) erfolgreich. Für die Gäste aus Girona trafen der Uruguayer Christian Stuani (29., 67.) sowie Juanpe (88.).

Bereits nach elf Minuten nutzte Ronaldo eine maßgerechte Hereingabe von Toni Kroos und traf aus zehn Metern ins lange Eck zum 1:0. Zwei Minuten nach der Pause verwertete der Superstar einen Pass von Karim Benzema und schoss den Ball aus kurzer Distanz an die Unterkante der Latte, von wo das Spielgerät hinter die Linie sprang.

14 Tore in den letzten sechs Spielen

Nach 64 Minuten stand CR7 goldrichtig, als Gäste-Keeper Yassine Bounou einen Schuss von Karim Benzema zur Seite abwehrte. Ronaldo musste den Ball aus wenigen Metern nur noch über die Linie drücken. In der Nachspielzeit vollendete der Superstar einen Konter und schoss den Ball auf Vorlage von Toni Kroos zum 6:3-Endstand ins Netz.

Mit seinem Viererpack baute der 33-Jährige seine beeindruckende Serie aus den letzten Wochen weiter aus. Allein in den letzten sechs Ligaspielen traf Ronaldo unglaubliche 14 Mal (!). In den ersten zehn Saisonspielen hatte der Portugiese lediglich zwei Treffer erzielt.

Deutlich schlechter lief es für Reals Stadtrivalen Atlético. Der Tabellenzweite führte nach einem Treffer von Antione Griezmann lange bei Villarreal, fing sich in der Schlussphase jedoch noch zwei Treffer durch Enes Ünal (82., 90.) und ging als Verlierer vom Platz. Bei jetzt nur noch vier Punkten Vorsprung auf Real muss das Team von Trainer Diego Simeone damit wieder um die Vize-Meisterschaft bangen.