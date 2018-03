Wolfsburg trifft im Halbfinale auf Essen

Titelverteidiger Wolfsburg trifft auf die SGS Essen

Titelverteidiger VfL Wolfsburg bekommt es im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen mit der SGS Essen zu tun.

Dies ergab am Montag die Auslosung der Vorschlussrunde, in der zudem Bayern München auf den sechsmaligen deutschen Meister Turbine Potsdam trifft. Die Partien werden am 15. April (15:15 Uhr) ausgetragen.

"Wenn man ein Heimspiel hat und dreimal hintereinander den Pokal gewonnen hat, ist man sicher der Favorit", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter des Doublesiegers aus Wolfsburg. Das Endspiel steigt am 19. Mai (15:00 Uhr) in Köln.