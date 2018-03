Lemar wartet auf Angebote: Bayern im Rennen?

Thomas Lemar ist heiß begehrt

Thomas Lemar hat sich mit tollen Leistungen im Trikot der AS Monaco in den Fokus der europäischen Topteams gespielt. Im vergangenen Sommer zerschlug sich ein Wechsel. Lemar scheint allerdings nicht davon auszugehen, seinen Vertrag in Monaco zu erfüllen.

"Ich stehe allen Angeboten offen gegenüber. Ich mag die unterschiedlichsten Ligen", so der 22-Jährige im Interview mit "Telefoot". Nachdem sein Wechsel im Sommer gescheitert sei, sei er durchaus etwas "enttäuscht gewesen", er habe aber weiter "hart gearbeitet, damit die Klubs im nächsten Transferfenster zurückkommen."

Als heißeste Anwärter auf eine Verpflichtung gelten der FC Liverpool und der FC Arsenal. Die Reds um den deutschen Teammanager Jürgen Klopp sollen vor de Saison bereits mit einem Angebot von 90 Millionen Euro gescheitert sein.

Allerdings nennt der Bericht mit Tottenham Hotspur und dem FC Bayern München zwei weitere hochkarätige Interessenten. Bei den Münchnern könnte Lemar das Erbe von Arjen Robben auf dem linken Flügel antreten.

Ob die Mannen von der Säbener Straße der finanzstarken und investitionswilligen Konkurrenz von der Insel allerdings Paroli bieten können und wollen, darf man hinterfragen.