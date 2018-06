U17-Endrunde: FCB souverän, Alu-Pech beim BVB

Unterschiedliche Gemütslage bei Bayern und beim BVB

Der Nachwuchs des FC Bayern München hat sich im Halbfinale um die deutsche U17-Fußball-Meisterschaft eine gute Ausgangslage verschafft. Die Bayern gewannen ihr Hinspiel gegen RB Leipzig mit 3:0. Der BVB haderte gegen Leverkusen hingegen mit dem Aluminium.

Den Münchnern genügte eine furiose erste Halbzeit. Das 1:0 erzielte Oliver Batista Meier nach 13 Minuten, für den Endstand sorgte Jahn Herrmann mit einem Doppelpack (34./37.) vor der Halbzeit. Das 3:0 resultierte aus einem Strafstoß. "Beim zweiten Tor habe ich nicht viel nachgedacht. Ich bekomme den Ball und hab ihn einfach reingehauen", äußerte sich Herrmann zum 2:0.

Kurios: Die zweite Halbzeit wurde aufgrund eines Gewitters mit etwa zehn Minuten Verspätung gestartet.

Nach dem Wiederanpfiff hatte RB durch Noah Jean Holm (43.) und Malik Talabidi (60.) die besseren Chancen, Bayern brachte die klare Führung jedoch über die Zeit.

"Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Da haben wir es sowohl mit als auch gegen den Ball gut gemacht und die richtige Mischung gefunden. In der zweiten Halbzeit hätten wir es in der einen oder anderen Situation besser ausspielen können. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Es war der erste Schritt, aber in Leipzig wartet ein schwieriges Spiel und wir wollen dort den zweiten Schritt machen. Jetzt beginnt die Regeneration und Vorbereitung auf Sonntag", kommentierte FCB-Coach Holger Seitz die Leistung seiner Jungs.

Sein Gegenüber Alexander Blessin gab hingegen zu, "super enttäuscht" zu sein. "Wir haben es heute einfach nicht geschafft, an unser Limit zu kommen. [...] Nun heißt es, Mund abputzen, Kräfte bündeln und am Sonntag nochmal alles raushauen."

BVB im Alu-Pech

Keinen Sieger gab es im zweiten Halbfinale. Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund trennten sich 1:1. Der BVB erwischte den besseren Start, haderte aber mit dem Aluminium.

Das 13-jährige Wunderkind Youssoufa Moukoko brachte die Dortmunder nach acht Minuten mit einer Einzelaktion in Führung, scheitert mit der Chance zum 2:0 aber wenig später an Leverkusens Keeper Marcel Laurenz Lotka (20.). Moukoko stand kurz darauf wieder im Fokus, als er den Ball nach 33 Minuten erstmals an den Pfosten hämmerte. Zuvor sorgte Seymour Fünger für die erste gute Chance der Gastgeber in Durchgang eins.

Statt dem 2:0 fiel vor dem Pausenpfiff allerdings der überraschende Ausgleich. Kevin Bukusu köpfte den Ball nach einem Eckball zum 1:1 in den Kasten der Dortmunder (38.).

▶️ Weiter geht’s mit der zweiten Hälfte! pic.twitter.com/hoy52Z9d06 — Borussia Dortmund (@BVB) 6. Juni 2018

In den zweiten 40 Minuten eröffnete mal wieder Moukoko den Reigen der Chancen, traf aber nur die Latte. Im direkten Gegenzug scheiterte Abdul Fesenmeyer an BVB-Torwart Luca Unbehaun.

Im weiteren Verlauf gestaltete sich die Partie ausgeglichen, wurde aber leider immer wieder von Verletzungen unterbrochen.

Das Rückspiel findet am Sonntag um 16:30 Uhr in Brackel statt.