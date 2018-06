Jahn Regensburg verleiht Hoffmann an Zwickau

Kevin Hoffmann (r.) verlässt Jahn Regensburg vorerst

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat Kevin Hoffmann an den FSV Zwickau verliehen. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler soll beim Drittligisten in der kommenden Saison Spielpraxis sammeln und besitzt in Regensburg noch einen Vertrag bis 2020. Das teilte der Klub am Freitag mit.

"Wir sind mit der Entwicklung von Kevin sehr zufrieden, haben deshalb auch seinen Vertrag im Februar vorzeitig bis 2020 verlängert. Im Kontext der Vertragsverlängerung wurde auch bereits eine mögliche Leihe zum Sommer gemeinsam mit Kevin besprochen. Diese setzen wir nunmehr um und erwarten uns, dass Kevin durch möglichst viel Einsatzzeiten weitere Leistungsschritte nach vorne gehen wird", erklärt Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn, auf der Homepage der Regensburger.

Mittelfeldspieler Kevin #Hoffmann (23) wird in der Saison 2018/19 an Drittligist @FSVZwickau ausgeliehen, um Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. 🤝✍ Alle Infos 👉 https://t.co/zEacjQk2tX



Alles Gute und viel Erfolg, Kevin! 💪 #miaspuinfiaeich #HoffmannLeihe pic.twitter.com/tqiXWZQIK1 — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) 8. Juni 2018

"Ich freue mich auf die Herausforderung beim FSV Zwickau. Ich möchte diese Möglichkeit nutzen, um mich sportlich weiterzuentwickeln und Spielpraxis zu sammeln, damit ich in Zukunft ein wichtiger Spieler für den Jahn werden kann", ergänzt Hoffmann.