Kehrt Anthony Modeste in die Bundesliga zurück?

Modeste wechselte im Winter 2017 zu Tianjin Quanjian

Anthony Modeste wechselte im vergangenen Sommer nach langem Transfer-Hickhack vom 1. FC Köln in die Chinese Super League. Der Angreifer ist im Reich der Mitte jedoch nicht glücklich und strebt einen Wechsel an.

Der Franzose hat seinen Vertrag bei Tianjin Quanjian FC sogar bereits aufgelöst, berichtet das Portal "Fussball Transfers". Demnach verzichtet der 30-Jährige in Zukunft auf viel Geld: Modeste streicht ein Jahresgehalt in Höhe von elf Millionen Euro ein, sein Vertrag beim aktuellen Tabellenneunten wäre noch bis 2020 gültig gewesen.

Modeste führe dem Bericht zufolge informelle Gespräche mit verschiedenen Vereinen, um noch in diesem Sommer nach Europa zurückzukehren. Informelle Gespräche werden mit Klubs aus Deutschland, Türkei, England und Frankreich geführt. Konkrete Namen nannte das Portal jedoch nicht.

Der ehemalige Kölner war in China durchaus erfolgreich. In 20 Liga-Partien erzielte Modeste elf Treffer, vier davon in der laufenden Spielzeit.

Zuletzt wurde unter anderem Bundesligist VfL Wolfsburg nachgesagt, Interesse am Angreifer zu haben. Dort ist mittlerweile Jörg Schmadtke als Sportdirektor aktiv, den Modeste aus seiner Zeit beim 1. FC Köln bestens kennt.

Allerdings ist ein Wechsel nach Wolfsburg wenig denkbar. Die Wölfe haben sich im Sommer bereits mit Wout Weghorst von AZ Alkmaar und Daniel Ginczeck vom VfB Stuttgart für das Sturmzentrum verstärkt.