CR7-Sohn mit Traumtor für Juve

Cristiano Ronaldo zeigt auf Instagram stolz das Können seines Sohns

Wie der Vater so der Sohn: ein stolzer Papa Cristiano Ronaldo präsentierte am Sonntag auf seinem Instagram-Account, was sein achtjähriger Sohn schon alles drauf hat.

Der Filius des Juventus-Stars traf für die Jugend der Bianconeri gleich doppelt und ließ dabei seine gleichaltrigen Gegenspieler mit versierten Dribblings zuweilen ähnlich ins Leere laufen wie sein berühmter Vater. CR7 selbst ließ es sich freilich nicht nehmen, ein Video mit den beiden Highlight-Szenen von Ronaldo Junior zu posten.

Bereits vor einigen Wochen erzielte Ronaldos Sohn, der wie der Papa mit der Nummer 7 aufläuft, bei seinem Debüt für die U9 von Juventus Turin einen Viererpack! Nach dem Wechsel des Superstars von Real Madrid zum italienischen Serienmeister schloss sich auch der Spross von CR7 der Jugendakademie der Alten Dame an.