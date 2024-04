Manchester United plant Mega-Umbruch

AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Manchester Uniteds Teammanager Erik ten Hag

Im FA Cup zitterte sich Manchester United unlängst gegen den Zweitligisten Coventry City ins Endspiel, von einer erfolgreichen Saison dürfte am Old Trafford dennoch kaum jemand sprechen. In der Liga rangiert man auf Platz sechs, hat keine realistische Chance mehr auf die Qualifikation für die Champions League und wird wohl einmal mehr nur auf weniger prominenter europäischer Bühne sein Glück versuchen dürfen. Im Sommer soll daher ein Mega-Umbruch bevorstehen, der auch zwei Bundesligisten betreffen könnte: Den BVB und Bayer Leverkusen.

Eine zweistellige Anzahl Akteure, so mutmaßt der "Mirror" sollen den Klub verlassen, um den gefallenen Riesen wieder Leben einzuhauchen. Ziel sei es, durch Verkäufe möglichst hohe Einnahmen und damit das nötige Kleingeld zu generieren, das man für neue Stars benötigt, heißt es.

Alles in allem soll jeder Mannschaftsteil und Spieler auf dem Prüfstand stehen, was auch die illustren Namen zeigen, die in der Defensive als potenzielle Streichkandidaten gelten sollen. Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Victor Lindelöf und Harry Maguire sitzen "Mirror" zufolge nicht mehr fest im Sattel.

Im Mittelfeld soll ein Abnehmer für Casemiro und Christian Eriksen gefunden werden. Die Leihe von Sofyan Amrabat zudem nicht in einem festen Engagement enden.

BVB-Leihspieler auf der Abschussliste

Offensiv steht Mega-Flop Anthony auf der Verkaufsliste und auch Marcus Rashford könnte United verlassen, wenn ein Klub bereit ist, tief in die Tasche zu greifen. Der derzeit an den BVB verliehene Jadon Sancho hat ebenfalls keine Zukunft mehr in Manchester und der Vertrag mit Anthony Martial wird nicht verlängert.

Im Gegenzug sollen die United-Bosse eine nicht weniger prominente Einkaufsliste erstellt haben, auf der sich gleich drei Spieler aus der deutschen Fußball-Bundesliga finden. Von Borussia Dortmund soll man Donyell Malen ins Visier genommen haben, vom deutschen Meister Bayer Leverkusen befinden sich mit Edmond Tapsoba und Jeremie Frimpong gleich zwei Spieler im Fokus des Premier-League-Klubs.

Zudem soll United ein Auge auf Jarrad Branthwaite vom FC Everton und das Wolves-Duo Joao Gomes und Neto geworfen haben. Angesichts der horrenden Ablösen und der Konkurrenz, die für die Genannten in den Medien kursieren, scheint es ausgeschlossen, dass United alle vermeintlichen Wunschspieler holt. Den kommenden Sommer soll man allerdings auch nur als ersten Schritt auf dem Weg zurück zu altem Ruhm ansehen, urteilt der "Mirror".