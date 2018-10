Rücker neu im Kuratorium der Sepp-Herberger-Stiftung

Rücker schließt sich der Sepp-Herberger-Stiftung an

Veronika Rücker, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), ist neues Mitglied im Kuratorium der Sepp-Herberger-Stiftung.

Die 48-Jährige wurde Ende September durch das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in das Aufsichtsgremium von Deutschlands ältester Fußballstiftung berufen.

In der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main nahm Rücker ein gerahmtes Porträt des ehemaligen Nationaltrainers Sepp Herberger entgegen.

"Wir freuen uns sehr, dass Sie die Berufung des DFB-Präsidiums angenommen haben und fortan in unseren Reihen mitwirken", betonte Hermann Korfmacher, der Vorsitzende des Kuratoriums.