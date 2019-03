Hasenhüttl von Southampton-Profis reingelegt

Ralph Hasenhüttl trainiert den FC Southampton seit Dezember 2018

Mit viel Humor ertrug Ex-Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl den Gag seiner beiden Southampton-Profis Nathan Redmond und Jack Stephens, die ihn auf einer Pressekonferenz mit Kindern reinlegten.

Die Kicker der Saints soufflierten nämlich den Kids über Funk die Fragen und brachten so den österreichischen Teammanager des Erstligisten FC Southampton mehrfach in Verlegenheit.

Redmond und Stephens saßen außerhalb des Medienbereichs in einem Van und betrachteten eine Live-Übertragung der "Pressekonferenz", sodass sie den Schülern immer wieder spezielle Fragen einflüstern konnten.

So wurde Hasenhüttl gefragt, ob er Jürgen Klopp (Teammanager des FC Liverpool, d.Red.) kopiert habe oder der Ex-Dortmund-Coach ihn nachahme. Außerdem fragten die Kids den Coach, welcher Spieler der Saints am meisten rumheule und sich immer beschwere.

Als den Kickern auffiel, dass der Coach bestimmten Fragen auswich, konfrontierten sie ihn damit und hakten nach, warum seine Antworten immer so lang seien.

Zuvor hatte sich Hasenhüttl unter anderem geweigert, das Schlachtlied des Klubs "When the Saints Go Marching In" vorzusingen.

Am Ende betraten Redmond und Stephens den Pressekonferenzraum - da wusste Hasenhüttl, wem er die kritischen Fragen in Wahrheit zu verdanken hatte und quittierte mit einem lauten Lachen die Aktion seiner Schützlinge.