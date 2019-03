Bayern-Keeper patzt bei U19-Pleite - Arp enttäuscht

Christian Früchtl vom FC Bayern leistete sich einen folgenschweren Patzer

Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat im Kampf um die Qualifikation für die Europameisterschaft 2019 einen Rückschlag erlitten. Gegen Norwegen unterlag das Team von Trainer Guido Streichsbier mit 0:1.

Ein folgenschwerer Patzer von Bayern-Keeper Christian Früchtl war es, der den Norwegern das Tor des Tages ermöglichte. Bei seinem zweiten Einsatz für die U19 ließ der Münchner in der 47. Minute einen Freistoß der Skandinavier nach vorne abklatschen, Tobias Christensen erzielte in der Folge das entscheidende 1:0.

Dabei hatten die DFB-Youngsters das Geschehen im kroatischen Sinj lange Zeit im Griff. Ajax-Stürmer Nicolas Kühn ließ in der ersten Hälfte aber mehrere gute Gelegenheiten für das deutsche Team liegen.

HSV-Angreifer Jann-Fiete Arp blieb hingegen eher blass und wurde in der Schlussphase ausgewechselt.

Der eingewechselte John Yeboah Zamora vom VfL Wolfsburg verbuchte in den letzten Minuten noch einmal die große Chance auf den Ausgleich. Der 18-Jährige verfehlte mit seinem Abschluss das Tor aber denkbar knapp.

Die deutschen Junioren stehen mit drei Punkten weiterhin auf Platz zwei der Gruppe C. Am Abend können Ungarn und Kroatien aber noch Nachlegen und an der deutschen Mannschaft vorbeiziehen.

Für das Streichsbier-Team steht am kommenden Dienstag um 14:00 Uhr das abschließende Quali-Spiel gegen Ungarn auf dem Plan. Die ersten beiden Teams der Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde in Armenien, die in diesem Sommer vom 14. bis 27. Juli stattfindet.