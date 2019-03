Verlängerung bald fix? ManCity lockt Sané mit Top-Gehalt

Leroy Sané hat sich bei Manchester City zum Leistungsträger entwickelt

Leroy Sané hat beim englischen Meister Manchester City eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler zählt längst zu den besten Offensivspielern der Premier League - ein Status, den sein Arbeitgeber entsprechend honorieren will.

Seit Monaten bemühen sich die Sky Blues um eine Verlängerung mit Sané, der aktuell noch bis 2021 an den Klub gebunden ist. Trainer Pep Guardiola gilt als großer Fan des flinken Flügelstürmers. Kein Wunder: Mit 14 Toren und 17 Vorlagen in 38 Pflichtspielen hat der Ex-Schalker gehörigen Anteil am starken Abschneiden der Citizens.

Der sportliche Stellenwert des Angreifers ist unbestritten, ein Verbleib in Manchester überaus wahrscheinlich. Um Sané die Unterschrift schmackhaft zu machen, plant City laut "Mirror" angeblich die Verdopplung seines Salärs. Bislang soll der DFB-Star umgerechnet rund 100.000 Euro pro Woche kassiert haben, künftig könnten daraus 210.000 Euro werden.

Sämtliche Versuche seitens des Vereins, Sané von einer Verlängerung zu überzeugen, waren zuvor ins Leere gelaufen. Nun fährt der Champions-League-Viertelfinalist offensichtlich andere Geschütze auf. Mit einem Jahresgehalt von knapp elf Millionen Euro würde der 23-Jährige zu den Top-Verdienern aufsteigen.

In jüngerer Vergangenheit hatten bereits Sergio Agüero, David Silva, Raheem Sterling, Ederson, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva und Aymeric Laporte neue Arbeitspapiere bei ManCity unterzeichnet.