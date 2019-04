Drinkwater wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt

Danny Drinkwater baute einen Autounfall

Chelsea-Teilzeitprofi Danny Drinkwater hat nach einer Alkofahrt inklusive Unfall in Manchester Ärger mit der englischen Polizei.

Der englische Fußballprofi Danny Drinkwater hat seinem Namen keine Ehre gemacht. Der Chelsea-Mittelfeldspieler verursachte am Montag in der Nähe von Manchester in alkoholisiertem Zustand einen Autounfall und muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer verantworten, wie die britische Polizei mitteilte.

Auf dem Platz sorgt der 29-Jährige hingegen kaum mehr für Schlagzeilen. Sein einziger Pflichtspieleinsatz in dieser Saison datiert vom 5. August 2018, als er bei Chelseas Niederlage im Community Shield (Supercup) gegen Manchester City (0:2) für die letzte halbe Stunde eingewechselt wurde.

apa