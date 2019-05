Mega-Transfer fast perfekt: Real vor Hazard-Verpflichtung

Der Wechsel von Eden Hazard zu Real Madrid steht angeblich kurz bevor

Der Transfer von Superstar Eden Hazard vom FC Chelsea zu Real Madrid steht unmittelbar bevor. Beide Klubs sollen sich auf die Ablösemodalitäten geeinigt haben. Auch ein anderer Profi spielt in dem Deal eine Rolle.

Wie die spanische Sportzeitung "Marca" erfahren haben will, ist der Wechsel nur noch eine Frage der Zeit. Nach monatelangen Verhandlungen sollen sich die Klubs demnach endlich auf die Rahmenbedingungen geeinigt haben.

Die Ablösesumme, die die Königlichen für Hazard nach London überweisen, soll bei knapp über 100 Millionen Euro liegen. Involviert ist zudem auch Vize-Weltmeister Mateo Kovacic, der im Sommer 2018 auf Leihbasis von Real zu den Blues gewechselt war. Der 25-Jährige wird als eine Art Zugabe fest zum Premier-League-Klub wechseln und nicht nach Madrid zurückkehren.

Sobald die letzten Einzelheiten bezüglich des Transfers geklärt sind, soll der Deal offiziell verkündet werden.

Pikant: Offenbar ist der FC Chelsea auf den Kovacic-Deal sogar angewiesen. Da der Kroate bereits 2018 zu den Blues kam, würde die Transfersperre, die für die kommenden beiden Wechselperioden gilt, in seinem Fall nicht zum Tragen kommen. Kovacic wäre demnach Chelseas erster "Neuzugang" in diesem Sommer. Sein Abgang hätte den Klub womöglich schwer getroffen.

Für Hazard würde mit dem Transfer zu Real Madrid ein lange gehegter Traum in Erfüllung gehen. Schon in der letzten Saison schwärmte der Belgier in höchsten Tönen von den Königlichen und betonte mehrfach, dass er sich wünsche, eines Tages das weiße Trikot zu tragen.