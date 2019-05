Pastoor verlängert als Altach-Trainer

Der Trainereffekt bei Alex Pastoor ist nicht von der Hand zu weisen

Der SCR Altach geht mit Trainer Alex Pastoor auch in die nächste Saison. Die Vorarlberger konnten sich mit dem Niederländer auf eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2020 einigen.

"Die Arbeit beim SCRA hat mir von Beginn an Spaß gemacht – aufgrund der professionellen Rahmenbedingungen im Verein bin ich überzeugt davon, dass hier in Zukunft einiges entstehen kann. Da ich meine familiäre Situation abklären musste, hat sich die Entscheidung etwas länger gezogen, als ursprünglich geplant. Ich glaube aber, dass meine Arbeit hier noch nicht zu Ende ist und bin voller Tatendrang im Hinblick auf die neue Saison", meinte Pastoor in einer Aussendung.

Der 52-Jährige übernahm im März für Werner Grabherr und führte Altach zurück auf die Erfolgsspur. Mit einem Punkteschnitt von aktuell 1,78 konnte Pastoor den Abstieg klar vermeiden.

"Er ist in einer schwierigen Situation zu uns gestoßen und hat maßgeblichen Anteil daran, dass der Klassenerhalt schlussendlich souverän geglückt ist. Wir sind froh, dass die Cheftrainer-Frage für die kommende Saison nun geklärt ist und wir gemeinsam mit Alex eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen können", wird Sportdirektor Georg Zellhofer zitiert.

red