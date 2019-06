Nullnummer für Farfán und Guerrero trotz Überzahl

Alessandra Cabral, getty

Peru kam mit Guerrero und Farfán nicht über ein Remis hinaus

Die früheren Bundesliga-Profis Jefferson Farfán und Paolo Guerrero haben mit Perus Fußball-Nationalmannschaft einen durchwachsenen Start in die Copa América in Brasilien hingelegt.

In ihrem ersten Spiel in der Gruppe A kam der WM-Teilnehmer von 2018 gegen Venezuela trotz deutlicher Vorteile nicht über ein 0:0 hinaus. Tabellenführer bleibt damit Brasilien, das sein Auftaktmatch gegen Bolivien 3:0 gewonnen hatte.

Zwei vermeintliche Treffer der Peruaner durch Christofer Gonzalez (7./Foulspiel) sowie Farfán (65./Abseits) fanden keine Anerkennung. Venezuela geriet in der Schlussphase nach Gelb-Rot gegen Luis Del Pino (75.) in Unterzahl, Peru gelang aber trotz bester Chancen nicht der Siegtreffer.

Guerrero, der in Porto Alegre bei SC Internacional unter Vertrag steht, lief ebenso wie Farfán (Lokomotive Moskau) sowie dessen früherer Schalker Teamkollege Carlos Zambrano (FC Basel) von Beginn an für Peru auf. Bei Venezuela stand der Ex-Hamburger Tomas Rincon (FC Turin) als Kapitän in der Startelf.