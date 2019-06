Kapfenberg-Juwel Thomas Sabitzer geht zum LASK

View this post on Instagram

🔝⚽️Der LASK gibt die Verpflichtung von Thomas Sabitzer bekannt. Der 18- jährige Offensiv-Spieler wechselt ab sofort von Kapfenberg zum LASK. In der vergangenen 2. Liga-Saison brachte es der variabel einsetzbare Steirer bereits auf 27 Einsätze bei den Falken und konnte 12 Treffer erzielen, es gelangen ihm dabei 6 Assists. Beim LASK unterschreibt Sabitzer einen langfristigen Vertrag bis 2023. 👈 🗣Valérien Ismaël über die Verpflichtung von Thomas Sabitzer: „Wir bemühen uns seit einiger Zeit um Thomas Sabitzer und sind froh, dass es nun geklappt hat. Er verfügt über gute Schnelligkeit und gute Spielintelligenz, sowie einer sehr reifen Spielweise für sein junges Alter. Nun soll er bei uns den nächsten Schritt machen.“ 🗣Thomas Sabitzer über seinen Wechsel zum LASK: „Es wird eine tolle Herausforderung und ich werde versuchen, viel zu lernen. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich in die Mannschaft zu wachsen!“ 👏 #gemeinsamsindwirlask