Austria bis Oktober ohne Michael Madl

Michael Madl verletzte sich in Mattersburg am Knie

Austria Wiens Defensivroutinier Michael Madl muss aufgrund eines Innenbandrisses im Knie sechs bis acht Wochen lang pausieren.

Die Wiener Austria wird während der nächsten eineinhalb bis zwei Monate auf Innenverteidiger Michael Madl verzichten müssen. Der 31-jährige Abwehrspieler erlitt beim 5:1-Auswärtssieg in Mattersburg am Sonntag einen Riss des Innenbandes im linken Knie. Das gaben die "Veilchen" am Montagnachmittag bekannt.

Die Diagnose erfolgte nach einer MRT-Untersuchung in der Privatklinik Döbling. Eine Operation sei laut Aussendung nicht notwendig, Madl habe eine Schiene für das Knie bekommen und werde rasch in die Reha mit den Physiotherapeuten Christoph Lichtenecker und Florian Metz einsteigen.

🚑 Die erste Befürchtung hat sich leider bewahrheitet: Michael Madl erlitt gestern einen Seitenbandriss im linken Knie und fällt einige Wochen aus.



Alle Infos jetzt ➡️ https://t.co/8bM0ZtBWF5#faklive — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 12. August 2019

Die Verletzung passierte in der 50. Minute, als Mattersburg-Kapitän Nedeljko Malić nach einem Zweikampf unglücklich auf Madls Knie fiel.

