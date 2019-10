Aufsteiger FC Granada übernimmt La-Liga-Spitze

Alex Caparros, getty

Der FC Granada ist weiterhin die Überraschung in der Primera División

Aufsteiger FC Granada hat seine starke Saison fortgesetzt und die Tabellenführung in der spanischen Primera División übernommen.

Das Team von Trainer Diego Martínez besiegte am Sonntag Betis Sevilla 1:0 (0:0) und schob sich dank des Treffers von Álvaro Vadillo mit 20 Punkten am Titelverteidiger FC Barcelona (19) vorbei an die Spitze.

Allerdings haben sowohl Barca als auch Rekordmeister Real Madrid (18) ein Spiel weniger absolviert. Der ursprünglich für Samstag angesetzte Clásico war vom Schiedsgericht des spanischen Fußballverbandes auf den 18. Dezember verlegt worden. Grund waren erwartete Großdemonstrationen gegen die Verurteilung katalanischer Separatisten.

Der Ligaverband LFP hatte daraufhin am Donnerstag angekündigt, Beschwerde gegen die Terminierung bei einem ordentlichen Gericht und vor dem spanischen Sport Council einzulegen.

Als Begründung verwies die Liga unter anderem auf die TV-Übertragung, der 18. Dezember kollidiert mit dem nationalen Pokalwettbewerb. Außerdem sollen verlegte Spiele dem Reglement entsprechend am frühestmöglichen Zeitpunkt stattfinden.