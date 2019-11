Draxler: Tuchel schreit "plötzlich irgendwen zusammen"

Lintao Zhang, getty

Thomas Tuchel trainert PSG seit Sommer 2018

Julian Draxler hat über Thomas Tuchel gesprochen und enthüllt, was er gedacht hat, als Paris Saint-Germain den deutschen Trainer im Sommer 2018 - ein Jahr nach Draxlers Vertragsunterschrift - verpflichtet hat. Außerdem verriet er, warum sein Landsmann manchmal ein schwieriger Typ sein kann.

Er habe "kein echtes Bild" von Tuchel gehabt, weil ich er ihn "nie zuvor getroffen hatte", erklärte Draxler gegenüber "Spox" mit Blick auf den Sommer 2018. Er sei aber neugierig gewesen und hätte Infos eingeholt.

"Bei den zwischenmenschlichen Beziehungen gingen die Meinungen wie so oft im Leben auseinander", führte der 26-Jährige aus: "Ich habe ihn schließlich als sehr offenen, sehr direkten und sehr korrekten Menschen kennengelernt. Fachlich ist er ohnehin unumstritten und ich bin sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit."

Draxler: Tuchel als Trainer "ist ein Vorteil"

Es stimme aber, dass er "manchmal ein schwieriger Typ" sein kann. Das äußere sich zum Beispiel so, dass er "sehr hohe Ansprüche" habe.

"In Phasen, in denen wir mehrere Spiele am Stück gewinnen, gibt es Tage, an denen er etwas lockerer wirkt", sagte Draxler und enthüllte gleichzeitig: "Dann gibt es zum Beispiel einen Mittwoch, an dem noch alles gut ist, und am Donnerstag schreit er plötzlich irgendwen zusammen und sagt, so gehe es nicht weiter."

Unabhängig von diesen Geschehnissen sei es von Vorteil, einen deutschen Trainer zu haben. "Unter Unai Emery habe ich gemerkt, dass es etwas anderes ist, im Ausland zu spielen. Ich halte ihn fachlich für einen sehr guter Trainer, aber mit ihm war die Kommunikation teilweise nicht so einfach", blickte Draxler auf die Saison 2017/2018 zurück.

"Wenn du mit Thomas sprichst und er dir auf Deutsch klipp und klar in zwei Sätzen sagt, was gut und was nicht gut ist, ist das sicher ein Vorteil."