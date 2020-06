"Faustgeballtes Genie Klopp verwirklicht Liverpools Träume"

David Davies via www.imago-images.de

Jürgen Klopp wird von der internationalen Presse gefeiert

Der FC Liverpool krönte sich am Donnerstag auf dem Sofa zum englischen Meister 2019/2020. Großen Anteil daran hat vor allem Jürgen Klopp - da sind sich auch die internationalen Medien einig. Die Pressestimmen zum Liverpooler Triumphzug:

England

Sun: "On Kop of the world - Liverpool sichert sich nach 30-Jahre-Warten den Titel."

Daily Mail: "Es war die Verkörperung des Klopp-Ethos. Klopps Verwandlung war nicht nur praktisch, sondern auch spirituell. Er gab dem Verein eine Spielweise, die ganz England begeistert hat. Es gab andere beliebte Liverpool-Trainer, aber keiner hat die Stadt so erobert wie Klopp."

Guardian: "Liverpool hat innerhalb von 13 außergewöhnlichen Monaten den Premier-League-Titel, die Champions League, die Klub-Weltmeisterschaft und den UEFA Super Cup gewonnen und ist auf dem besten Weg, in dieser Saison mehrere nationale Rekorde zu brechen."

Telegraph: "Jürgen Klopp hat das geschafft, woran so viele Liverpool-Teammanager gescheitert sind."

Independent: "Jürgen Klopp war nach vielen falschen Propheten, die Figur, auf die Liverpool gewartet hat. Er ist der Messias, der den heiligen Gral liefert."

The Times: "Freudentränen in der Stadt, die den besten und schlechtesten Fußball durchlebt hat."

USA

The Athletic: "Jürgen Klopp - das faustgeballte Genie verwirklicht Liverpools Träume."

ESPN: "Liverpool: Ein Paradebeispiel für Dominanz und Konsistenz."

Spanien

Marca: "Jürgen Klopp: der, der die Geschichte von Liverpool verändert hat. Damit besteigt Klopp den Olymp der Reds-Legenden. Liverpool hat 30 Jahre und eine Pandemie gebraucht, um wieder eine Meisterschaft zu gewinnen."

Mundo Deportivo: "Das lange Warten hat ein Ende. Klopp hat Liverpool seinen unverkennbaren Stempel aufgedrückt. Dadurch sind die Reds so weit gekommen. "

AS: "Es war ein Eroberungsprozess. Jürgen Klopp ist der Hauptarchitekt des Liverpooler Siegeszuges. Seit seiner Ankunft hat Liverpool nicht aufgehört, das Fußballniveau zu steigern. Die Ideologie des Trainers ist klar zu erkennen."

Sport: "30 Jahre Schmerz sind vorbei. Klopp beendet das Liverpool-Trauma. Der Triumph festigt Liverpool als eine der besten Mannschaften, die der englische Fußball jemals gesehen hat."

Frankreich

L'Équipe: "Liverpool ist Meister. Ein so langes Warten. Ein Meistertitel hat noch nie so viel Erwartung und Frustration geweckt. Die Reds sind endlich am Ziel, müssen aber hinter verschlossenen Türen feiern."

Le Parisien: "Der Fluch ist gebrochen. Seit 1990 waren die Reds vom Pech verfolgt. 30 Jahre später atmet die ganze Stadt auf und kann sich zum König von England erklären."

France Football: "Klopp, das Gerüst. Nach 30 Jahren des Wartens steht Liverpool wieder an der Spitze der Premier League."

Italien

La Gazzetta dello Sport: "Energie, Charisma, die Fähigkeit, seine mentale Stärke an alle weiterzugeben und seine Schützlinge wachsen zu lassen, indem er sie in Champions verwandelt - das macht Jürgen Klopp aus. Sein Meisterwerk ist wohl Virgil Van Dijk."

Tuttosport: "Guardiola dankt ab und überlässt das Zepter Klopp, dem Autor einer außergewöhnlichen Geschichte."

Österreich

Kurier: "Liverpool ist am Ziel: Der erste Meistertitel seit 30 Jahren. Sieben Runden vor Schluss ist das Team von Jürgen Klopp nicht mehr einzuholen. Entscheidend war ein Patzer von Manchester City."

oe24: "Mit dem Titelgewinn ist für Liverpool am Donnerstag eine 30-jährige Durststrecke zu Ende gegangen. Untrennbar verbunden ist die 'Wiederauferstehung' der Reds zweifelsohne mit dem deutschen Coach Jürgen Klopp. Aber auch Red Bull Salzburg darf stolz auf die Insel blicken: Mit Sadio Mané, Naby Keita und Takumi Minamino setzt der Champion auf die Qualitäten ehemaliger Bullen."

Schweiz

Blick: "Es haben wohl noch nie so viele Liverpool-Fans mit Liga-Konkurrent Chelsea mitgefiebert wie am Donnerstagabend gegen Manchester City. Und sie haben allen Grund zum Jubeln!"

Deutschland

Bild: "Meister Klopp weint im TV - Pep patzt Liverpool zum Titel. Es ist eine Nacht, die in Liverpools Geschichte eingehen wird. Heute trägt die ganze 552 000-Einwohner-Stadt rot! Erstmals seit 30 Jahren hat der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp den Premier-League-Titel geholt."

SZ: "Liverpool ist Meister - Klopp weint vor Freude. 30 Jahren musste der FC Liverpool warten, jetzt ist das Team wieder englischer Fußballmeister. Trainer Jürgen Klopp ist überwältigt, die Fans missachten alle Abstandsregeln."

kicker: "Klopp, der Erlöser. Klopp ist mit dem FC Liverpool zum heiligen Gral vorgestoßen, hat nach 30 Jahren endlich das Verlangen der Reds nach der 19. Englischen Meisterschaft stillen können."