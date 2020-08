Barca-Präsident verrät: Diese Stars sind unverkäuflich

Alejandro Garcia via www.imago-images.de

Josep Maria Bartomeu, Klubpräsident des FC Barcelona

Beim FC Barcelona steht der größte Umbruch seit vielen Jahren bevor. Nach dem 2:8-Debakel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München wird alles auf den Prüfstand gestellt.

Klubpräsident Josep Maria Bartomeu betonte noch einmal, dass auch gestandene Starspieler der letzten Jahre um ihren Verbleib bei den Katalanen zittern müssen: "Wir müssen ihnen für alles danken, was sie für den Verein getan haben. Aber es wird in den nächsten Tagen Gespräche geben", erklärte der Vereinsboss in einem Interview auf der Vereinshomepage der Blaugrana.

Bartomeu fügte hinzu: "Der Verein ist wirtschaftlich gut aufgestellt, befindet sich aber in einer sportlichen Krise. Es ist eine Weiterentwicklung erforderlich."

Zu den absoluten Top-Spielern, deren Tage bei Barca gezählt sein könnten, gehören laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten auch Gerard Piqué und Sergio Busquets. Die beiden gehören noch zu der goldenen Generation der Katalanen, die insgesamt drei Champions-League-Titel (2009, 2011, 2015) gewann und jahrelang ein Dauerabo auf die spanische Meisterschaft hatte.

Auch Luis Suárez, der als einer der besten Mittelstürmer der Welt gilt, Weltmeister Samuel Umtiti und die Mittelfeld-Routiniers Arturo Vidal und Ivan Rakitic stehen bei Barca wohl vor dem Aus.

"Einige Entscheidungen wurden bereits getroffen und andere werden noch fallen. Es liegen alle Optionen auf dem Tisch", so Bartomeu zu den vakanten Personalien beim entthronten Champion, der in diesem Jahr zum ersten Mal nach 13 Jahren keinen Titel eingefahren hat.

Bartomeu: "Ter Stegen wird hier bleiben"

Wirkliche Garantien, auch in der Zukunft in jedem Falle für den FC Barcelona auflaufen zu können, bekam nur eine Handvoll Akteure vom Präsidenten. Bartomeu zählte auf: "Messi, ter Stegen, Lenglet, Semedo, De Jong, Griezmann and Démbélé stehen nicht zum Verkauf."

Vor allem die beiden Erstgenannten erscheinen interessant: Um den sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi rankten sich in den letzten Tagen wilde Wechselgerüchte, Manchester City und Inter Mailand wurden am häufigsten mit dem Argentinier in Verbindung gebracht.

Barca-Boss Bartomeu stellte jedoch nun klar: "Messi wird hier bleiben. Messi will seine Karriere bei Barca beenden. Ich spreche regelmäßig mit ihm und seinem Vater. Er ist Teil unseres Projekt und soll ein Schlüsselspieler bleiben."

Auch der deutsche Nationalspieler Marc-André ter Stegen soll gehalten werden. Mehr noch: Nach Aussage Bartomeus sei es die klare Absicht des Vereins, den 2022 auslaufenden Vertrag mit dem 28-Jährigen vorzeitig um drei weitere Spielzeiten zu verlängern: "Ter Stegen wird einen neuen Vertrag bei uns unterschreiben und hier bleiben. Er ist ein fantastischer Torwart."

Unter dem neuen Cheftrainer Ronald Koeman soll der FC Barcelona schnell wieder aus der Talsohle finden. Bis zur neuen La-Liga-Saison dürfte sich der Kader der Katalanen für dieses Unterfangen noch mächtig verändern.