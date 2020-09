Ex-Bayern-Star James angeblich zum Nulltarif gewechselt

NGEL RIVERO via www.imago-images.de

James Rodríguez hat Madrid in Richtung Liverpool verlassen

James Rodríguez hat sich am vergangenen Montag dem englischen Klub FC Everton angeschlossen - für 25 Millionen Euro, wie aus Medienberichten hervorging. Einem neuen Bericht zufolge streicht Real Madrid für den Kolumbianer jedoch nicht einen Cent ein.

Wie das Portal "fichajes.com" berichtet, erhält der Premier-League-Klub den Offensivstar zum Nulltarif. Zum Vergleich: Die AS Monaco zahlte für den mittlerweile 76-fachen Nationalspieler 2013 eine Summe in Höhe von 45 Millionen Euro. Real Madrid legte ein Jahr später gar 75 Millionen Euro hin.

Die Leihgebühr für den FC Bayern, der James zwischen 2017 und 2019 an der Säbener Straße begrüßte, betrugt immerhin 13 Millionen Euro. Damals hätten die Münchner James für weitere 42 Millionen Euro fest unter Vertrag nehmen können, der Mittelfeldspieler sprach sich jedoch dagegen aus und kehrte zu Real Madrid zurück.

Der FC Everton kann sich nun offenbar über einen sehr viel günstigeren Deal freuen, wenngleich der Neuzugang beim Klub aus Liverpool immerhin acht Millionen Euro jährlich verdienen soll. Die Toffees bekommen James Rodríguez dem Bericht zufolge ohne eine Ablöse zahlen zu müssen.

James trifft erneut auf Ex-Bayern-Coach

Dafür wurde eine Weiterverkaufsbeteiligung für Real Madrid vertraglich verankert. Sollte James, der vorerst bis 2022 mit Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben hat, vorzeitig wechseln, kassieren die Königlichen immerhin einen Teil der Summe.

Beim FC Everton trifft James Rodríguez nun auf seinen alten Förderer Carlo Ancelotti, unter dem er bereits in Madrid und in München spielte. "Ich bin sehr, sehr glücklich bei diesem tollen Klub zu sein, einem Klub mit so viel Geschichte und einem Trainer, der mich sehr gut kennt", sagte James bei seiner Vorstellung in England am Montag. "Ich bin ein Gewinner, ein richtiger Gewinner-Typ und freue mich auf diese Projekt hier, das mit so viel Ernsthaftigkeit angegangen wird."