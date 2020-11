Ex-Frankfurter Joselu verrät: "Gab Interesse" von Barca

Acero via www.imago-images.de

Joselu stand einst für 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 auf dem Rasen

Joselu stürmte einst für 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga. Nach weiteren Jahren in England ging der Spanier zu CD Alavés. Im vergangenen Sommer wäre es dann beinahe zu einem Wechsel zum FC Barcelona gekommen.

Der 30-Jährige verriet vor dem anstehenden Ligaspiel gegen Real Madrid (Samstag, 21:00 Uhr) bei einer Presserunde, dass die Katalanen in der zurückliegenden Transferphase angeklopft haben: "Es hat Annäherungen gegeben. Barca hat direkt bei Alavés angerufen und hat nach meiner Situation gefragt. Es gab Interesse."

Beide Klubs seien schließlich jedoch aus verschiedenen Gründen "nicht übereingekommen", so Joselu weiter, der dem geplatzten Wechsel nicht hinterhertrauerte. Zwar sei er "sehr stolz" darüber gewesen, dass der FC Barcelona sich über ihn erkundigt habe. Joselu habe sich aber nur auf seine Situation bei CD Alavés konzentriert.

Der Stürmer hatte in der Vorsaison mit elf Toren großen Anteil daran, dass der Verein aus dem Baskenland sein 100-jähriges Klub-Bestehen im spanischen Oberhaus feiern kann. In der laufenden Spielzeit steht der Angreifer bei einem Treffer. "Ich habe nichts dagegen, wenn am Wochenende die Tore zwei und drei folgen", so Joselu auf Nachfrage von sport.de.

Dann trifft der in Stuttgart geborene Routinier nämlich auf seinen Ex-Klub Real Madrid, wo er zwischen 2010 und 2012 unter Vertrag stand. In jener Zeit kam Joselu jedoch lediglich auf zwei Profi-Einsätze und verbrachte die meiste Zeit bei der 2. Mannschaft.

Joselu freut sich aufs Familienduell

"Es sind immer besondere Spiele für mich. Ich hatte das Glück, im besten Team der Welt zu sein. Ich habe dort auch noch Freunde", so Joselu über die bevorstehende Partie, die zugleich eine Art Familienduell ist. Die Schwester seiner Lebensgefährtin ist die Frau von Real-Star Dani Carvajal, die bald ein gemeinsames Kind erwarten.

Carvajal, der bis zuletzt aufgrund einer Innenbandverletzung mehrere Wochen ausfiel, habe Joselu bereits angestachelt. "Als er sich verletzt hat, meinte er zu mir, sein einziges Ziel ist es, gegen mich zu spielen. Die Rivalität wird während der 90 Minuten brutal sein. Danach sind wir dann wieder eine Familie."

Dass es damals bei Real Madrid nicht geklappt hat, liege nun aber hinter ihm. Wenngleich Joselu sagt: "Ob ich einen Platz in der ersten Mannschaft von Real Madrid verdient gehabt hätte? Kann sein. Dass sie es waren, die mir den Platz nicht gaben? Mit Sicherheit."

Er habe sich dann auf seine eigenen Ziele konzentriert und sich deshalb für den Wechsel nach Deutschland entschieden. "Nur so hatte ich die Chance, meinen Traum als Profi zu verwirklichen. Real hat mir diese Chance nicht gegeben."