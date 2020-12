Rektorin nach Suárez' Schummel-Sprachtest suspendiert

Angel Perez via www.imago-images.de

Luis Suárez soll bei einer Sprachprüfung geschummelt haben

Nach dem Schummel-Verdacht gegen Fußballprofi Luis Suárez bei einer Sprachprüfung in Italien sind Mitarbeiter der Ausländeruniversität in Perugia suspendiert worden.

Außerdem laufen gegen den Fußball-Chef von Juventus Turin, Fabio Paratici, strafrechtliche Untersuchungen, wie der Erstliga-Klub mitteilte. Die Justiz in der Regionalhauptstadt Umbriens ermittle wegen mutmaßlicher Falschaussagen des Managers in dem Fall. Juve stellte sich in einem Statement hinter Paratici und die "Korrektheit" seiner Arbeit.

In Perugia an der Uni dürfen unter anderem der Generaldirektor sowie die Rektorin und zwei weitere Mitarbeiter ihr Amt für acht Monate nicht mehr ausüben, wie die Staatsanwaltschaft der italienischen Stadt mitteilte. Demnach hatten die Ermittlungen ergeben, dass Suárez die Inhalte des Italienisch-Testes vorab erhalten hatte.

Der 33-Jährige wollte mit dem Test die italienische Staatsbürgerschaft erlangen. Der Uruguayer war damals für einen Wechsel zum Rekordmeister Juventus Turin im Gespräch. Der Serie-A-Klub in der Hauptstadt des Piemont hatte allerdings seine Kaderplätze für Nicht-EU-Ausländer dann doch schon vergeben. So wechselte der Stürmer vom FC Barcelona zu Atlético Madrid. Gegen ihn selbst wurde nicht ermittelt.

Mit dem Sprachtest wollte die Universität nach Angaben der Ermittler den Wünschen von Juventus folgen und zugleich für einen guten öffentlichen Eindruck der Hochschule sorgen.