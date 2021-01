Entwarnung bei Rapid-Kapitän Dejan Ljubičić

GEPA pictures/ Philipp Brem

Dejan Ljubičić hat zwar Schmerzen, sollte aber bereits am Sonntag wieder spielen können

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer erklärt, dass Kapitän Dejan Ljubičić aus dem Heimspiel gegen den SKN St. Pölten keine schwerere Verletzung davongetragen hat und am Sonntag im Schlager gegen den LASK wieder spielen dürfte.

Durchatmen bei Rapid: Kapitän Dejan Ljubičić, wichtige Stütze in der Zentrale zwischen Defensive und Offensive, wird dem Tabellenzweiten nicht länger fehlen. Der 23-Jährige musste beim 2:1-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten am vergangenen Mittwoch nach einem harten Zweikampf mit Peter Pokorný in der Schlussphase angeschlagen vom Feld, hat jedoch keine schwerere Verletzung davongetragen.

>> Liveticker: LASK gegen Rapid Wien

"Er spürt ein bissl was, aber wir gehen davon aus, dass er am Sonntag spielen kann", zitierte "Kurier"-Journalist Alexander Huber Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer Freitagmittag auf Twitter. Die Hütteldorfer gastieren am Sonntagnachmittag (17:00 Uhr) beim LASK.

red