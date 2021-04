Impfungen vor der Copa América geplant

AFP/SID/NORBERTO DUARTE

Dominguez freut sich über Impfung aller Teilnehmer

Alle Teilnehmer der Copa América (13. Juni bis 10. Juli) sollen vor dem Start des Turniers den chinesischen Sinovac-Impfstoff erhalten.

Das teilte der Chef des südamerikanischen Fußballverbandes CONMEBOL, Alejandro Dominguez, am Dienstag mit.

Demnach will Sinovac dem Verband 50.000 Impfdosen spenden, die vor der Teilnahme an bevorstehenden Turnieren an tausende Sportler verteilt werden sollen.

"Das ist das beste Geschenk, das die südamerikanische Fußballfamilie erhalten konnte", sagte Dominguez in einer Erklärung auf der CONMEBOL-Website. "Es ist ein großer Schritt nach vorne, um die Pandemie zu besiegen, was aber keineswegs bedeutet, dass wir unsere Wachsamkeit aufgeben werden", fügte er hinzu.

Die Copa América war 2020 genau wie die Europameisterschaft wegen der Corona-Pandemie in den kommenden Sommer verlegt worden.