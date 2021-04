Salzburg vs LASK als Vorgeschmack auf Cupfinale

APA/KRUGFOTO

Patson Daka traf in beiden bisherigen Saisonduellen mit dem LASK

Es ist bereits ein Vorgeschmack auf das Cupfinale, in dem einander die beiden Teams am 1. Mai in Klagenfurt erneut gegenüberstehen. Tabellenführer Red Bull Salzburg empfängt am Sonntag in der Bundesliga den LASK und könnte nach dem 3:0 gegen Rapid den nächsten großen Schritt in Richtung achtem Meistertitel in Serie machen. Sieben Punkte haben die Salzburger acht Runden vor Schluss auf Rapid gut, acht auf den LASK.

Der LASK hat die jüngsten fünf Pflichtspiel-Duelle mit Salzburg verloren, die beiden bisherigen in dieser Saison mit 1:3 und 0:1. "Wir haben in den beiden Partien bewiesen, dass wir knapp dran sein können", meinte Trainer Dominik Thalhammer und versprach neuerlich einen mutigen Auftritt.

Die Linzer wollen ihrer Philosophie, aggressiv nach vorne zu verteidigen, auch in Salzburg treu bleiben. "Man muss es aber auch mit Kopf und Kalkül tun", meinte Thalhammer. Besonders gegen den Ligakrösus komme es dabei auf die Feinheiten an. "Das müssen wir sehr, sehr gut und genau machen. Dann werden wir sehen, ob wir Salzburg auch zu Fehlern zwingen können oder ihnen richtig große Probleme bereiten können."

Mit ihrem Pressing hatten die Linzer vergangene Woche die Basis zu einem 2:1-Erfolg gegen den WAC gelegt. Thalhammer bezeichnete den ersten Erfolg in der Meistergruppe als "wesentlichen Meilenstein. Wir wollen wieder in den Flow kommen, in dem wir teilweise im Herbst waren."

Dann auch noch Rapid

Zwei entscheidende Wochen stehen an. Nach dem Salzburg-Gastspiel geht es für den LASK am Mittwoch gegen Rapid, den wohl direkten Konkurrenten um den Vizemeistertitel und dem damit verbundenen Startplatz in der Champions-League-Qualifikation. Danach folgen zwei Ligaduelle mit Sturm Graz und das Cupfinale erneut gegen Salzburg.

Rotieren will Thalhammer deswegen aber noch nicht. Es mache keinen Sinn, zu weit vorauszudenken. "Es ist eine sehr herausfordernde, intensive Zeit. Wir haben aber im Herbst in Euro-League-Zeiten bewiesen, dass wir das gut meistern können", meinte der LASK-Coach. Außerdem: "Nichts gibt mehr Selbstvertrauen als eine gute Leistung gegen Salzburg." Eine solche würde auch für das Cupfinale in zwei Wochen "extreme Zuversicht und extremes Vertrauen" bringen.

Stanković will alles

Auf eine derartige Moralinjektion ist aber auch Cican Stanković aus. "Wenn wir das Spiel gewinnen, gehen wir mit einem ganz anderen Gefühl ins Cupfinale", meinte der Salzburg-Torhüter, für den es zu einem Duell mit ÖFB-Teamkeeper Alexander Schlager kommt. Es sei ein "wichtiges Spiel", zum Meistertitel wollte sich Stankovic aber noch nicht gratulieren lassen. "Die Ausgangsposition ist sehr gut. Wir sind aber nicht das erste Mal in so einer Position. Wir wissen, worauf es ankommt."

Auch Trainer Jesse Marsch hat ganz klar das Double im Visier. "Mit diesen zwei Zielen haben wir keine Flexibilität für etwas anderes", meinte der US-Amerikaner. Auf Experimente lässt er sich in der Meistergruppe nicht mehr ein. Eine gewisse Rotation wird es in den anstehenden englischen Wochen - es folgen Duelle mit der WSG Tirol und zweimal dem WAC - wohl dennoch geben. Gegen den LASK will Marsch aber seine beste Mannschaft auf dem Platz haben.

"Unser Respekt für den LASK ist ganz klar. Sie haben immer gut gegen uns gespielt. Sie sind sehr intensiv", sagte Marsch. "Es wird sicher nicht einfach, aber wir schätzen solche Situationen." Die Linzer haben fünf von sechs Liga-Auswärtsspielen in diesem Kalenderjahr gewonnen - und damit bereits genauso viele wie im gesamten Jahr 2020. Salzburg selbst ist mit einem Ligarekord von elf Siegen in den ersten zwölf Partien ins neue Jahr gestartet.

"Wir haben 13 von 14 Spielen gewonnen in Österreich. Das ist eine gute Form von unserer Gruppe", meinte Marsch. Schon im Vorjahr sei die Konzentration in der Meistergruppe sehr gut gewesen. "Alle sind sehr, sehr scharf und bereit in diesem Moment", erklärte Marsch. Sechs Pflichtspielsiege in Folge hat sein Team zuletzt eingefahren. "Ich bin glücklich und zufrieden. Wir müssen aber jeden Tag wieder kämpfen und Konzentration bringen."

