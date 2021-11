Setzt Real Madrid zahlreiche Stars vor die Tür?

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber via www.imago-ima

Gareth Bale (l.) und Marcelo (r.) könnten Real Madrid verlassen

Real Madrid wird seit Wochen mit BVB-Star Erling Haaland sowie Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Um die beiden Angreifer bei einem möglichen Transfer-Vorstoß finanzieren zu können, müssten die Königlichen aber wohl noch einige Superstars verkaufen.

Dass sich Real Madrid in der Offensive verstärken will, gilt als offenes Geheimnis. Bereits in der vergangenen Transferperiode stand der spanische Rekordmeister kurz vor einer Verpflichtung von Kylian Mbappé. Doch ein Wechsel des PSG-Stars scheiterte noch auf der Zielgeraden.

Darüber hinaus wird Real Madrid seit Monaten Interesse an Erling Haaland nachgesagt. Der 21-Jährige kann den BVB im kommenden Sommer durch eine Ausstiegsklausel verlassen.

Während Mbappé 2022 ablösefrei erhältlich ist, kostet Haaland übereinstimmenden Medienberichten zufolge mindestens 75 Millionen Euro. Zudem dürften beide Profis im Falle eines Vereinswechsels ein sehr hohes Jahressalär fordern.

Sorgt Real Madrid für größeren finanziellen Spielraum?

Somit benötigt Real Madrid für den kommenden Sommer jede Menge Geld. Laut "AS" könnten mehrere Spielerverkäufe Abhilfe schaffen.

Wie die spanische Sportzeitung erfahren haben will, würden die Königlichen mit Transfers von Gareth Bale, Eden Hazard, Isco, Marcelo, Jesus Vallejo sowie Luka Jovic rund 108 Millionen Euro sparen. Diese Summe bezieht sich in erster Linie auf das Gehalt, dass die Profis in Madrid kassieren. Wie konkret die Gedankenspiele sind, ist jedoch nicht bekannt.

Die von der "AS" genannten Spieler zählen bei Real Madrid unter Trainer Carlo Ancelotti allesamt nicht zum Stammpersonal. Stattdessen setzt der italienische Coach vermehrt auf jüngere Spieler wie Vinícius Júnior.

Ob Reals Plan mit Haaland und Mbappé letztlich aufgeht, bleibt in den kommenden Monaten allerdings noch abzuwarten.