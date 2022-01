Enthüllt! Real und Barca beschließen Nichtangriffspakt

Xavier Bonilla via www.imago-images.de

Joan Laporta (l.) und Florentino Pérez sollen eine Vereinbarung getroffen haben

In der Liga ist Tabellenführer Real Madrid (50 Punkte) dem derzeit kriselnden Erzrivalen FC Barcelona (35 Punkte) aktuell meilenweit enteilt, die beiden Topteams der vergangenen LaLiga-Dekade dürften sich in nicht all zu ferner Zukunft allerdings wieder auf Augenhöhe begegnen. Nun sollen beide Klubs beschlossen haben, sich nicht gegenseitig zu schaden.

Real Madrid und der FC Barcelona haben einen "Nichtangriffspakt" vereinbart. Das enthüllt die "Marca".

Demnach haben sich die beiden Klub-Präsidenten Joan Laporta (FC Barcelona) und Florentino Pérez (Real Madrid) auf grundlegende im Umgang der beiden Teams miteinander geeinigt. Der Pakt sei zwar nicht verschriftlicht, aber dafür mündlich getroffen und mit Handschlag besiegelt worden, berichtet das Sportblatt.

Ausschlaggebend sei gewesen, dass man ansonsten fürchte, die über Jahre erarbeitete Überlegenheit und Stärke in der Liga zu verlieren. Beide Vereine haben beschlossen, ihre Schritte abzuwägen und an den Kontrahenten zu denken, ehe man sportliche Entscheidungen, die das "Ökosystem des Gegners" in Gefahr bringen könnten, trifft, heißt es weiter.

Real-Spieler für Barca tabu - und umgekehrt

In diesem Zuge hat man demnach vereinbart, dass Spieler aus dem gegnerischen Verein auf dem Transfermarkt tabu sind. Das gilt auch für Akteure, die in den jeweiligen Jugendabteilungen ihr Geld verdienen. Lediglich Stars, deren Vertrag nur noch ein halbes Jahr läuft, dürfen angegangen werden. Die Regeln der FIFA erlauben es Spielern mit nur noch sechs Monaten Laufzeit allerdings ohnehin, frei mit Interessenten zu verhandeln.

Dem Bericht zufolge sorgt die Vereinbarung allerdings nicht dafür, dass sich beide Klubs auf dem Transfermarkt künftig Duelle liefern werden. Derzeit werden vor allem Erling Haaland von Borussia Dortmund sowie Brasilien-Wunderkind Endrick von Palmeiras sowohl bei Real Madrid als auch beim FC Barcelona gehandelt.