Barca setzt Mega-Serie fort - Aubameyang und Dembélé treffen

Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO via www.imago-images.de

Traf erneut für den FC Barcelona: Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang

Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußballliga den vierten Tabellenplatz zurückerobert. Zwei Ex-BVB-Stars spielten dabei eine entscheidende Rolle.

Die Katalanen besiegten Athletic Bilbao am Sonntagabend mit 4:0 (1:0) und zogen wieder an Meister Atlético Madrid vorbei, der tags zuvor Celta Vigo 2:0 geschlagen hatte. Für Barca war es das zehnte Spiel in La Liga ohne Niederlage hintereinander.

Die früheren BVB-Profis Pierre-Emerick Aubameyang (37.) und Ousmane Dembélé (73.) brachten Barca, das nun wie Atlético bei 45 Zählern steht, auf Kurs.

Aubameyang steht nun bei vier Treffern in vier Ligaspielen seit seinem Wechsel vom FC Arsenal nach Barcelona in der Winter-Transferperiode. Ein weiteres Tor erzielte der 32-Jährige für Barca in der Europa League.

Der Niederländer Luuk de Jong, einst glücklos bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, erhöhte gegen Bilbao in der 90. Minute, sein Landsmann Memphis Depay (90.+4) setzte den Schlusspunkt.

Real Madrid weiter unangefochten auf Platz 1

An der Tabellenspitze zieht Rekordmeister Real Madrid mit 60 Punkten weiter ungestört seine Kreise.

Die Königlichen gewannen am Samstag 1:0 (0:0) durch das Tor von Weltmeister Karim Benzema (83.) beim Vorstandklub Rayo Vallecano.

Sechs Zähler dahinter folgt der FC Sevilla, der sich am Sonntag im Derby gegen den Tabellendritten und Stadtrivalen Betis (46) mit 2:1 (2:0) behauptete.