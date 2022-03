Paukenschlag! Abramovich verkauft den FC Chelsea

La Nacion via www.imago-images.de

Roman Abramovich will den FC Chelsea verkaufen

Roman Abramovich will sich endgültig vom FC Chelsea trennen und den Klubs aus der englischen Premier League verkaufen. Das bestätigte der russische Milliardär am Mittwochabend in einem offiziellen Statement.

Abramovich erklärte, er habe seine "Entscheidungen immer im besten Interesse des Vereins getroffen. In der gegenwärtigen Situation habe ich daher die Entscheidung getroffen, den Klub zu verkaufen, da ich glaube, dass dies im besten Interesse des Klubs, der Fans, der Angestellten sowie der Sponsoren und Partner des Klubs ist."

Die Entscheidung, den Klub zum Verkauf anzubieten, sei ihm, "unglaublich schwergefallen", so Abramovich, es schmerze ihn, Chelsea auf diese Art und Weise zu verlassen.

FC Chelsea: Roman Abramovich verzichtet auf Rückzahlung von Darlehen

Der 55-Jährige ergänzte: "Für mich ging es nie um Geschäft oder Geld, sondern um die reine Leidenschaft für den Fußball und den Verein. Darüber hinaus habe ich mein Team angewiesen, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen, in die alle Nettoerlöse aus dem Verkauf fließen werden. Die Stiftung wird allen Opfern des Krieges in der Ukraine zugutekommen."

Es gehe dabei um "die Bereitstellung wichtiger Mittel für die dringenden und unmittelbaren Bedürfnisse der Opfer sowie die Unterstützung der langfristigen Wiederaufbauarbeit".

Abramovich kündigte an, der Verkauf werde nicht überstürzt über die Bühne gehen. Eigenen Angaben nach verzichtet er auf die Rückzahlung jeglicher Darlehen an Chelsea.

Statement from Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) 2. März 2022

Fordert Roman Abramovich vier Milliarden Euro für den FC Chelsea?

Zuvor hatte der "Telegraph" berichtet, Abramovich verlange einen Kaufpreis in Höhe von vier Milliarden Euro für Chelsea von möglichen Interessenten.

Heiß gehandelt wird ein Investorenkonsortium rund um den Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss. "Wir kennen Stand heute noch nicht den genauen Verkaufspreis. Ich kann mir den Einstieg bei Chelsea mit Partnern gut vorstellen. Aber die Rahmenbedingungen muss ich jetzt zuerst genau prüfen“, sagte der 86-Jährige im Interview mit dem "Blick".

Nach dem Überfall Russlands auf das Nachbarland Ukraine war auch Klubbesitzer Abramovich in den Blickpunkt geraten. Er galt als einer von zahlreichen Oligarchen und Firmen, denen in Großbritannien Sanktionen drohen. Abramovich kündigte daraufhin zunächst an, die Führung des Vereins an Treuhänder abgegeben zu wollen.

Bei Chelsea stehen der deutsche Teammanager Thomas Tuchel sowie die Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger unter Vertrag.