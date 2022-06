"Er war stinksauer": Messi wollte Teamkollegen umbringen

IMAGO/Federico Pestellini

Lionel Messi war nicht immer gut auf Leandro Paredes zu sprechen

Lionel Messis letzte Saison im Trikot des FC Barcelona stand unter keinem guten Stern. Der Argentinier feierte mit den Katalanen keinen einzigen Titel und musste seinen bankrotten Herzensklub am Ende der Spielzeit verlassen. In der Champions League war damals schon im Achtelfinale Schluss, Messi setzte das Aus offenbar schwer zu.

Im Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse hatte Messi den FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain noch vielversprechend in Führung geschossen. Doch am Ende ging die Blaugrana zu Hause mit 1:4 unter, das 1:1 im Rückspiel bedeutete schließlich das vorzeitige Aus.

Zu einer hitzigen Szene kam es jedoch schon im Hinspiel im Camp Nou. Messi lag nach einem Foulspiel noch am Boden, sein Gegenspieler und argentinischer Nationalmannschaftskollege Leandro Paredes äußerte offenbar etwas Abfälliges in Richtung eines PSG-Mitspielers.

Paredes: "Er wollte mich umbringen, ich wollte nur noch nach Hause"

Daraufhin tickte der siebenmalige Weltfußballer aus, wie Paredes nun im Gespräch mit "Caja Negra" offenbarte. Was genau Paredes damals tuschelte, erzählte er nicht.

Es muss jedoch ausreichend gewesen zu sein, um Messis Kragen platzen zu lassen. "Er war sauer und wurde wirklich wütend, es war schlimm. Er wollte mich umbringen und ich wollte nur noch nach Hause", sagte Paredes.

Wenig später trafen sich die beiden Streithähne bei der argentinischen Nationalmannschaft. Während Paredes vor dem Wiedersehen bibberte, habe Messi "einfach so getan, als wäre nichts gewesen".

Messi und Paredes können über den Vorfall lachen

Mittlerweile sind Messi und Paredes auch Klub-Kollegen und verstehen sich gut bei PSG. "Wenn wir heute sprechen, lachen wir darüber. Aber damals war er stinksauer - er wollte mich töten!", sagte Paredes.

Messi wechselte im letzten Sommer ablösefrei von Barcelona nach Paris. In seiner Debütsaison in der Ligue 1 konnte der 34-Jährige allerdings nicht an seine Weltklasse-Form anknüpfen. In 26 Spielen gelangen dem Argentinier lediglich sechs Tore.