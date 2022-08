Lewandowski feiert Traum-Debüt im Camp Nou

IMAGO/Ricardo Larreina

Robert Lewandowski verzückt die Barca-Fans

Traum-Debüt im Camp Nou: Robert Lewandowski zaubert beim furiosen Testspiel-Sieg des FC Barcelona. Am kommenden Wochenende soll der Weltfußballer dann auch in der Primera División liefern.

Robert Lewandowski soll beim FC Barcelona nicht weniger als das neue Gesicht des Vereins werden. Dass sich der Neuzugang in einer blendenden Frühform befindet, unterstricht der 33-Jährige am Sonntag in einem Testspiel gegen den mexikanischen Verein UNAM Pumas.

Beim lockeren 6:0-Erfolg absolvierte Lewandowski seine erste Begegnung im Camp Nou und rückte dabei gleich in den Mittelpunkt. Bereits in der dritten Minute brachte der ehemalige Mittelstürmer des FC Bayern seine Mannschaft in Führung.

Nach einem Steilpass umkurvte Lewandowski den gegnerischen Torhüter und netzte schließlich aus spitzem Winkel zum 1:0 ein.

😍 @lewy_official's first goal for Barça at Spotify Camp Nou! 💙❤️ pic.twitter.com/UoqaqK8HM4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 7. August 2022

In der Folge drückte der polnische Nationalspieler der Partie weiter seinen Stempel auf. Keine fünf Minuten nach seinem eigenen Treffer bereitete der Angreifer das 2:0 von Pedri vor. Vor dem 4:0 leitete Lewandowski dann ein Zuspiel traumhaft mit der Hacke weiter, sodass Pedri bereits in der 19. Minute alles klar machen konnte.

Nach einer Stunde hatte Lewandowski letztlich Feierabend und wurde von den Barca-Fans bei seiner Auswechslung gefeiert. Ein Tor und zwei Vorlagen beim Einstand im Camp Nou können sich definitiv sehen lassen.

Glänzt Lewandowski auch beim Saisonauftakt?

Richtig ernst wird es für Lewandowski und die Katalanen aber erst am Samstag, dann trifft Barca am ersten Spieltag der Primera División im eigenen Stadion auf Rayo Vallecano.

Der FC Barcelona erhofft sich vom Polen starke Auftritte wie zuletzt beim Test gegen UNAM Pumas. Schließlich will der Verein nach der enttäuschenden Vorsaison endlich wieder um Titel mitspielen.

Lewandowski wird bei dieser Mission eine Schlüsselrolle zuteil. Die ersten Auftritte geben den Barca-Fans Hoffnung.