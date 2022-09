Hamann munkelt: Insider-Buch steckt hinter Klopps Krise

IMAGO/Franco Romano

Jürgen Klopp muss seine Mannschaft nach der 1:4-Pleite in Neapel wieder aufpeppeln

Der englische Vizemeister FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp ist alles andere als glücklich über seinen Saisonstart. Ist die Veröffentlichung eines Insider-Buchs Schuld an der Misere?

Die jüngste 1:4-Klatsche in der Champions League bei SSC Napoli bedeutete für Jürgen Klopp und den FC Liverpool den nächsten derben Rückschlag.

Nach dem mageren Saisonstart mit nur zwei Punkten aus drei Spielen in der Liga - darunter die 1:2-Niederlage gegen Erzrivale Manchester United - waren die Reds mit zwei Siegen und einem Remis zuletzt eigentlich wieder in die Spur geraten. Doch die deutliche Pleite in der Königsklasse offenbarte nun endgültig, dass Liverpool derzeit mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Geht es nach dem ehemaligen Reds-Profi Dietmar Hamann, könnte ein Anfang August veröffentlichtes Buch von Jürgen Klopps Trainerassistent Pepjin Lijnders Mitschuld an der Misere haben. Denn: Im Buch "Intensity" verrät der Niederländer, was den FC Liverpool in der letzten Saison unter Jürgen Klopp so stark machte. Der 39-Jährige arbeitet seit 2018 an Klopps Seite.

Hamann: Woher soll Liverpool "die Inspiration" nehmen?

"Ich habe damals, als das Buch herauskam, schon gedacht: Komisch, warum schreibt der so ein Buch, während er noch im Amt ist? Ich verstehe das nicht", wunderte sich Hamann nun nach Liverpools Fehlstart im Gespräch mit "Bild". "Ich kann mir vorstellen, dass das weder Jürgen Klopp noch dem Verein recht war." Allerdings: Der Ex-BVB-Coach schrieb das Vorwort zum Buch und war daher eingeweiht.

Nachdem, "wie die letzten fünf, sechs Spiele gelaufen sind", so Hamann weiter, "könnte das Buch ein Hinweis darauf sein, dass intern einiges nicht stimmt. Im Moment weiß ich nicht, woher sie die Inspiration nehmen sollen, dass es besser wird".

Die nächsten Wochen werden für Klopp und Co. in jedem Fall alles andere als einfach: Nach dem Liga-Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers (Samstag, 16:00 Uhr) reist Ajax Amsterdam zur Champions-League-Partie (Dienstag, 21:00 Uhr) an die Anfield Road. Nur fünf Tage später steht das Auswärtsspiel beim FC Chelsea (18.09., 17:30 Uhr) auf dem Programm.

In der Premier League rangieren die Reds nach sechs Spielen mit gerade einmal neun Punkten auf Platz sieben.