De Jong bricht Schweigen zum Transfer-Ärger

IMAGO/Xavier Bonilla

Für Frenkie de Jong ist der ehemalige Bayern-Star Robert Lewandowski einer der "besten Spieler der Welt"

Der FC Barcelona wollte seinen Mittelfeldspieler Frenkie de Jong im vergangenen Sommer am liebsten so schnell es geht zu Geld machen, zwischenzeitlich stand angeblich gar ein Leihgeschäft mit dem FC Bayern im Raum. Doch der Niederländer verweigerte einen Wechsel. Nun hat der 25-Jährige sein Schweigen zum Transfer-Ärger gebrochen.

Der Aufschrei war in der zurückliegenden Transferperiode groß: Der FC Barcelona hatte seinen drei Jahre zuvor teuer eingekauften Mittelfeldlenker unbedingt wieder loswerden wollen, um rechtzeitig zum Start der neuen Liga-Saison die im Sommer verpflichteten Neuzugänge melden zu können.

Denn: Barca überstieg mit den neuen Stars die Gehaltsobergrenze und war zu Verkäufen gezwungen. In de Jong hatten die Katalanen einen geeigneten Kandidaten gefunden, in Manchester United sogar einen interessierten Abnehmer. Doch der 44-fache Nationalspieler der Niederlande weigerte sich und pochte auf seinen immerhin noch bis 2026 gültigen Vertrag.

Am Rande der Nations-League-Partie in Polen (Donnerstag, 20:45 Uhr) gab de Jong auf einer Pressekonferenz erstmals ein paar wenige Hintergründe zur Situation im Sommer, wenngleich er "nicht zu viele Details nennen" konnte: "Der Klub hat seine eigenen Vorstellungen und ich habe meine. Und manchmal kollidieren sie miteinander."

Lewandowski? "Wir sind sehr froh, ihn bei Barcelona zu haben"

Das Thema sei für den ehemaligen Ajax-Profi aber Geschichte. "Am Ende des Tages hat alles geklappt." Sprich: De Jong konnte bei Barca bleiben und der Klub konnte alle Spieler für den Spielbetrieb melden.

Unter Cheftrainer Xavi zählte er allerdings in den vergangenen Wochen nicht immer zur Stammformation - anders als etwa Neuzugang und Weltfußballer Robert Lewandowski, der mit Polen nun auf der anderen Seite des Spielfelds stehen wird.

"Ich habe ihn ja gerade erst kennengelernt, als er nach Barcelona kam. Aber er ist ein großartiger Mensch mit einer großartigen Mentalität. Er arbeitet immer daran, sein Spiel zu verbessern und er ist einer der besten Spieler der Welt", gab sich de Jong begeistert.

Der ehemalige Bayern-Star sei "ein vielseitiger Stürmer. Er ist stark, kann den Ball halten, hat sehr gute technische Fähigkeiten und gute Laufwege. Er schießt viele Tore, was für uns sehr wichtig ist. Wir sind also sehr froh, ihn in Barcelona zu haben".