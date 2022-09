Mega-Zoff bei PSG: Eiszeit zwischen Mbappé und Neymar

IMAGO/Sebastian Frej

Das Verhältnis zwischen Neymar und Mbappé ist angespannt

Bei Paris Saint-Germain ist wieder einmal Feuer unterm Dach. Sportlich sind die Franzosen zwar in der Spur, doch hinter den Kulissen soll sich schon wieder etwas zusammenbrauen. Angeblich ist das Verhältnis zwischen den Superstars Kylian Mbappé und Neymar mittlerweile so angespannt, dass echtes Eskalations-Potenzial herrscht.

Die besten Freund waren Kylian Mbappé und Neymar schon in den letzten gemeinsamen Jahren im PSG-Trikot nicht, doch mit Beginn dieser Saison soll sich das Verhältnis der beiden Superstars nochmal gravierend verschlechtert haben. Das berichtet die französische Sportzeitung "L'Équipe".

Dem Bericht zufolge würde Mbappé seinen brasilianischen Mitspieler lieber heute als morgen loswerden. Im vergangenen Sommer soll der Franzose einen Verkauf Neymars zwar nicht explizit gefordert, aber auch keinesfalls abgelehnt haben.

Messi vermittelt zwischen Mbappé und Neymar

Neymar wiederum soll davon Wind bekommen haben und genau deshalb noch schlechter auf Mbappé zu sprechen sein als in den letzten Jahren. Darüber hinaus habe der Brasilianer mehrfach seine Verwunderung darüber geäußert, wie groß der Einfluss Mbappés auf die Klubführung ist, heißt es.

Neymar erstaune dies umso mehr, da Mbappé in diesem Jahr bereits kurz vor einem Abschied aus Paris stand und dem Verein in Gesprächen die kalte Schulter zeigte. Der französische Superstar flirtete heftig mit einem Wechsel zu Real Madrid und stand übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch kurz vor einer Unterschrift bei den Königlichen. Am Ende entschied sich der 23-Jährige aber für einen Verbleib - im Gegenzug für eine dreistellige Millionensumme.

Auf dem Platz, so schreibt "L'Équipe", deute wenig auf die Spannungen hin, doch hinter den Kulissen herrsche Eiszeit ("kalter Frieden") zwischen den beiden Superstars. Dies geht angeblich sogar so weit, dass Lionel Messi schon als Vermittler zwischen Mbappé und Neymar dient, um die Situation nicht völlig eskalieren zu lassen.