Nach CL-Aus gegen FC Bayern: PSG duselt sich zum Liga-Sieg

AFP/SID/FRED TANNEAU

Mbappé rettet PSG in der Liga gegen Brest

Drei Tage nach dem Champions-League-Aus gegen den FC Bayern München hat sich Paris Saint-Germain in der Liga mit einem Last-Minute-Treffer zum Sieg geduselt.

Bei Stade Brest gewann der französische Meister am Samstagabend wenig glanzvoll mit 2:1 (1:1) und baute seinen Vorsprung auf Olympique Marseille vorübergehend auf elf Punkte aus. Marseille empfängt am Sonntagabend Racing Straßburg.

Mit Kylian Mbappé sowie Weltfußballer Lionel Messi in der Sturmreihe begann PSG dominant und ging durch Carlos Soler (37.), der in die Startelf gerückt war, verdient in Führung. Doch die mutigen Gastgeber schlugen kurz vor der Pause durch Franck Honorat (43.) zurück.

Der Frust beim Favoriten war groß: Nach einem Tritt von hinten kassierte Mbappé (86.) seine fünfte Gelbe Karte, damit fehlt der PSG-Rekordtorschütze am kommenden Wochenende gegen Stade Rennes.

Doch kurz vor Schluss ließ der 24-Jährige die richtige Antwort folgen - nach Zuspiel von Messi umkurvte er den gegnerischen Keeper und schob zum Siegtreffer ein.