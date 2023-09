Nächste Stufe im Eklat um Jadon Sancho

IMAGO/John Patrick Fletcher

Jadon Sancho hat wohl keine Zukunft mehr bei Manchester United

Der Streit zwischen dem ehemaligen BVB-Star Jadon Sancho und seinem Teammanager bei Manchester United, Erik ten Hag, eskaliert immer mehr.

Jadon Sancho ist bei Englands Rekordmeister Manchester United mehr und mehr isoliert. Wie die britische Zeitung "Daily Mirror" berichtet, ist der Flügelstürmer mittlerweile nicht länger nur vom Training mit der ersten Mannschaft ausgeschlossen.

Der 23 Jahre alte Offensivspieler wurde demnach auch aus allen Einrichtungen der ersten Mannschaft von Manchester United verbannt - sogar aus dem Speisesaal der Profis. Sancho müsse sein Essen somit mit den Nachwuchsspielern zu sich nehmen.

Der Ex-Dortmunder hatte sich Anfang des Monats bei X öffentlich über seine angebliche Rolle als "Sündenbock" beschwert und Teammanager ten Hag scharf attackiert. Er werde "seit langer Zeit" immer wieder als Schuldiger für die Probleme der Mannschaft herausgepickt, schrieb der einstige BVB-Star und reagierte damit auf kritische Aussagen seines Trainers, der ihn zuvor nicht in den Kader für das Topspiel gegen Arsenal berufen hatte.

Jadon Sancho nie wieder für Manchester United?

Ten Hag wiederum hatte die Nichtberücksichtigung mit schwachen Trainingsleistungen begründet. Sancho behauptete derweil, es gäbe "andere Gründe" für die Entscheidung des Niederländers.

Der United-Teammanager griff anschließend hart durch und verbannte den Angreifer aus der Trainingsgruppe der Profis. Die "Disziplinarstrafe" gelte solange, bis die Angelegenheit geklärt sei.

Zuletzt hatte ten Hag sogar angedeutet, Sancho könnte möglicherweise nie wieder für Manchester United auflaufen. "Ich weiß es nicht", sagte der Niederländer am vergangenen Freitag auf die Frage, ob der ehemalige Dortmunder noch einmal das Trikot der Red Devils tragen wird.

Sancho wurde aufgrund seiner wenig rosigen Zukunft in Manchester zuletzt mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht. Da mittlerweile aber auch das Transferfenster in Saudi-Arabien geschlossen ist, bleibt er zumindest bis zum Winter im Nordwesten Englands.