Rashford entschuldigt sich für Nachtklub-Eklat

IMAGO/Martin Rickett

Marcus Rashford leistete sich bei Manchester United einen schweren Fehltritt

Manchester Uniteds Stürmer Marcus Rashford hat sich für einen Nachtklub-Besuch nach der 0:3-Niederlage im Derby gegen Manchester City am vergangenen Sonntag entschuldigt.

"Es ist inakzeptabel, ich habe es ihm gesagt, er hat sich entschuldigt und das war's. Der Rest ist eine interne Angelegenheit", sagte United-Teammanager Erik ten Hag. Der unter Druck stehende Niederländer äußerte sich nicht zu einer möglichen Geldstrafe für den 26-Jährigen.

Rashford steckt im Formtief, hat in dieser Saison erst ein Tor in zehn Premier-League-Spielen erzielt. In der Vorsaison waren es noch 17 Tore in 35 Ligaspielen.

"Er ist sehr motiviert, die Dinge in Ordnung zu bringen. Er steht voll hinter uns", meinte ten Hag.

Manchester United belegt aktuell lediglich Platz acht in der Premier League und verlor auch unter der Woche im League Cup gegen Newcastle United mit 0:3.