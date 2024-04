Hamann schüttelt über Hoeneß' "Unterstellung" den Kopf

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dietmar Hamann kritisiert den Ehrenpräsidenten des FC Bayern

Rund um den FC Bayern wird über die jüngsten Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß diskutiert. Dieser hatte mit harschen Worten über Noch-Cheftrainer Thomas Tuchel aufhorchen lassen. Dietmar Hamann reagiert mit Unverständnis.

"Es ist eine Unterstellung, was Hoeneß da von sich gegeben hat und er [Thomas Tuchel] widerspricht ihm ja ganz deutlich", sagte Hamann bei "Sky".

Hoeneß hatte im Rahmen des "FAZ"-Kongresses am Freitag mit Aussagen über den scheidenden Coach des FC Bayern für Aufsehen gesorgt.

Er mache Tuchel "keinen Vorwurf, er war häufiger bei mir zum Abendessen am Tegernsee, ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Aber er hat eine andere Einstellung. Er meint nicht, dass er einen Davies, Pavlovic oder Musiala verbessern kann. Wenn es nicht klappt, sollte man einen anderen kaufen", behauptete der 72-Jährige.

"Einen Pavlovic hat bis vor zwölf bis achtzehn Monaten keiner gekannt, den hat Thomas Tuchel hochgebracht. Der hat jetzt 20 Spiele und ist in die Nationalmannschaft berufen worden, auch wenn er da bisher kein Spiel gemacht hat", konterte Hamann.

FC Bayern: Wie reagiert Uli Hoeneß?

Tuchel selbst hatte im Rahmen des Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt (2:1) mit Unverständnis auf Hoeneß' Worte reagiert.

Hamann erklärte am Samstag, dass es ihn wundern würde, wenn Hoeneß "das nicht versucht richtigzustellen".

"Wenn das [eine Entschuldigung] nicht kommt, dann weiß ich nicht, wie es in dem Verein weitergehen soll. Das hat natürlich auch die Vorbereitung auf das Spiel gegen Real Madrid beeinflusst", meinte der "Sky"-Experte.

Der FC Bayern empfängt die Königlichen am Dienstagabend (21 Uhr) zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League. Dem deutschen Rekordmeister bietet sich in der Königsklasse die letzte Titelchance in der laufenden Saison. In der Bundesliga sowie im DFB-Pokal ist der Zug hingegen abgefahren.