"Körperlicher Verfall" bei Lewandowski?

IMAGO/Marti Segura Ramoneda

Viele Diskussionen um Robert Lewandowskis Zukunft beim FC Barcelona

Nachdem zuletzt ein Bericht aus Spanien die Runde machte, Robert Lewandowskis Zukunft beim FC Barcelona sei trotz anderslautender Gerüchte vorerst gesichert, rückt eine neue Enthüllung den 35 Jahre alten Polen wieder in ein schlechteres Licht. Im Fokus: Lewandowskis physische Verfassung.

Wie die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" in durchaus drastischen Worten berichtet, registrierten die Barca-Bosse derzeit einen "körperlichen Verfall" beim langjährigen Torjäger des FC Bayern. Es sei klar, dass Lewandowski nicht mehr so performen könne wie ein 25-Jähriger. Das habe Trainer Xavi Hernandez dazu bewogen, dem Routinier zuletzt mehr Pausen als zuvor zu geben und ihn zumindest in einigen Partien vorzeitig auszuwechseln.

Erneut heißt es darüber hinaus, ein Lewandowski-Verkauf im Sommer sei eine Option für Barca. Mehr noch: Sollte ein adäquates Angebot für den Stürmer eingehen, werde Präsident Joan Laporta "nicht zweimal überlegen" und den Superstar verkaufen, so der Bericht. Längst werde hinter den Kulissen eine Zukunft ohne Lewandowski geplant.

Das im Winter für 40 Millionen Euro verpflichtete brasilianische Top-Talent Vitor Roque soll dabei nach dem Willen der Barca-Führung die Hauptrolle spielen. Bislang kam der 18-Jährige zu vier Kurzeinsätzen, dabei gelang ihm noch keine Torbeteiligung.

Verlässt Robert Lewandowski den FC Barcelona?

Über Lewandowskis möglichen Abgang vom FC Barcelona im Sommer wird seit Wochen und Monaten heiß diskutiert. Zuletzt hatte allerdings "Sport" berichtet, ein Transfer stehe gar nicht zur Debatte. Lewandowski sei im Klub und auch in der Kabine weiter hochgeschätzt, wegen seiner Professionalität, seine Fähigkeiten und seine Erfahrung.

Es habe aber Gespräche mit seinem Berater gegeben wegen seines hohen Gehalts, das zur kommenden Saison dank einer Vertragsklausel sogar noch steigt. Am Ende dürfe Lewandowski selbst über seine Zukunft bei Barca entscheiden.

Fakt ist: So treffsicher wie zu seinen Glanzzeiten ist der Ex-Münchner und -Dortmunder derzeit nicht. In 28 Pflichtspielen 2023/2024 gelangen ihm nur 13 Tore.