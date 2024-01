Xavi-Erbe: Spur führt angeblich nach Deutschland

IMAGO/Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock

Xavi wird den FC Barcelona im Sommer verlassen

Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler Xavi hat angekündigt, seinen FC Barcelona zum Saisonende vorzeitig zu verlassen. Wer wird nun Chefcoach bei den Katalanen?

Hansi Flick zählt nach Angaben von "Bild" zu den möglichen Nachfolgern von Xavi beim FC Barcelona. Der 58-Jährige ist seit seiner Entlassung als Trainer der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen September ohne Anstellung und wäre somit direkt verfügbar.

Was für Flick sprechen könnte: Der ehemalige Cheftrainer des FC Bayern war schon einmal Thema beim spanischen Spitzenklub.

Als der Klub im Jahr 2021 schon einmal einen Trainer suchte, soll Barcelona-Präsident Joan Laporta zum Telefon gegriffen und versucht haben, Flick in einem Video-Gespräch von einem Engagement zu überzeugen. Der Heidelberger sagte jedoch ab, so "Bild".

Zahlreiche Trainer beim FC Barcelona in der Verlosung

Hansi Flick hatte derweil den FC Bayern im Sommer 2021 vorzeitig verlassen, um Joachim Löw als Bundestrainer abzulösen. Zu jenem Zeitpunkt war Ronald Koeman noch Trainer beim FC Barcelona, sein Stuhl wackelte jedoch gewaltig. Im Herbst 2021 folgte dann die Trennung vom Niederländer und Xavi - zuvor bei Al Sadd in Katar an der Seitenlinie - übernahm.

Seinen größten Erfolg als Trainer feierte der Spanier in der vergangenen Spielzeit, als er mit seinem FC Barcelona die dreijährige Durststrecke beendete und den Meistertitel gewann. In der laufenden Saison ist Barca hinter Real Madrid und Überraschungsmannschaft Girona jedoch nur dritte Kraft in La Liga. Der Abstand zu Platz zwei beträgt bereits zehn Punkte.

Spanische Medien hatten als potenzielle Xavi-Nachfolger bislang andere Namen ins Spiel gebracht. So sollen Imanol Alguacil (Real Sociedad), Míchel (Girona), Sergio Conceicao (FC Porto) und Thiago Motta (FC Bologna) mögliche Optionen darstellen.